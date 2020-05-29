РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. В окружной кабинет перинатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец закуплен экспертный аппарат УЗИ нового поколения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Высокотехнологичная ультразвуковая система позволяет выявлять аномалии развития плода, в том числе врожденные пороки сердца на ранних сроках», - сказала главный врач медучреждения Татьяна Мельник.

Высокоточная диагностика нарушений внутриутробного развития достигается за счет превосходного качества визуализации, уровня быстродействия, новейших допплеровских методик и объемных режимов.

Ультразвуковая система Voluson E8 GE Healthcare GmbH&CO произведена в Австрии.