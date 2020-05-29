РИАМО - 29 мая. Следственным отделом по Талдому ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка по информации СМИ об оставлении в опасности новорожденного мальчика, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, в пятницу между гаражами в деревне Дубровки Талдомского городского округа нашли новорожденного мальчика. Его доставили в городскую больницу.

«В настоящее время принимаются меры к установлению матери ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ранее подмосковная полиция возбудила уголовное дело по данному факту.