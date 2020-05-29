РИАМО - 29 мая. Состояние найденного малыша в Талдомском городском округе удовлетворительное, сейчас проводится комплексное обследование ребенка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Сегодня в Талдомском городском округе нашли малыша, младенца. Живого! <…> Врачи говорят, что он - настоящий богатырь - весит больше 4 килограммов! Сейчас его состояние удовлетворительное, проводится его комплексное обследование. А мать сейчас разыскивает полиция», – написала детский омбудсмен региона на своей личной странице в Instagram.

Мишонова добавила, что ребенка обнаружил мужчина, который пришел к гаражу за своей машиной. Гражданин заметил, что сумка в канаве шевелится. Мальчик на тот момент уже не плакал, но, к счастью, не успел сильно переохладиться.

«Дай Бог малышу здоровья. Пусть у тебя теперь будет все хорошо», – заключила омбудсмен.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело.