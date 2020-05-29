РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 мая. В городском округе Домодедово яровыми культурами засеяли свыше 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«В хозяйствах уже приступили к уборке и заготовке кормов. В этом году на полях наших хозяйств работает новая сельхозтехника», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области завершился сев яровых культур в пяти городских округах.

Общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых в Подмосковье составляет 570 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тысяч гектаров.