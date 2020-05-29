РИАМО – 29 мая. Председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова выписали из больницы после выздоровления, ранее у него диагностировали коронавирус, сообщает Газета.ru.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше», – написал протоиерей на своем личном сайте.

Он также отметил, что до дня Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) он собирается побыть в затворе.

Смирнов пожелал своим подписчикам здоровья и поблагодарил их за молитвы и поддержку.

Ранее протоиерей был госпитализирован с симптомами пневмонии и с короновирусной инфекцией.

За все время пандемии в России выявили 387 623 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели за все время 159 257 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.

- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.