РИАМО – 29 мая. Специалисты Роскачества рассказали, что алкогольные напитки не только не замедляют снижение веса, но и провоцируют набор лишнего, сообщает kp.ru.
Поэтому в Роскачестве просят не употреблять алкоголь тем, кто соблюдает диету и хочет похудеть.
Специалисты напоминают, что в алкоголе есть антиоксиданты. Они оказывают положительный эффект на состояние сосудов и кишечную микробиоту. Но в вине содержатся витамины группы В и минералы. Однако этанол, также входящий в состав вина, токсичен и наносит организму серьезный вред.
В ведомстве напоминают, что организм человека с возрастом вырабатывает все меньше фермента алкогольдегидрогеназа, который необходим для расщепления этанола.
С полным исследованием по данному вопросы можно ознакомиться по ссылке https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/kak-alkogol-vliyaet-na-figuru/.
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