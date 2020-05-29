РИАМО – 29 мая. Специалисты Роскачества рассказали, что алкогольные напитки не только не замедляют снижение веса, но и провоцируют набор лишнего, сообщает kp.ru.

Поэтому в Роскачестве просят не употреблять алкоголь тем, кто соблюдает диету и хочет похудеть.

«Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели – он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса», - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что в алкоголе есть антиоксиданты. Они оказывают положительный эффект на состояние сосудов и кишечную микробиоту. Но в вине содержатся витамины группы В и минералы. Однако этанол, также входящий в состав вина, токсичен и наносит организму серьезный вред.

В ведомстве напоминают, что организм человека с возрастом вырабатывает все меньше фермента алкогольдегидрогеназа, который необходим для расщепления этанола.

С полным исследованием по данному вопросы можно ознакомиться по ссылке https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/kak-alkogol-vliyaet-na-figuru/.