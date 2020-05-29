РИАМО – 29 мая. Глава Российского движения школьников Сергей Рязанский заявил, что пандемия коронавируса дала российским выпускникам важный жизненный опыт, сообщает Газета.ru.

«Я думаю, наши ребята выйдут гораздо сильнее из этой истории. Понятно, что сложности с экзаменами, с обучением, с поступлением в вузы, но за это время они, конечно, приобрели гораздо больше, чем потеряли. Это был важный опыт, который поможет им в будущем», – сказал Рязанский.

Он добавил, что самоизоляция научила многих пользоваться цифровыми инструментами, которые прочно вошли в повседневную жизнь.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил позаботиться о трудоустройстве выпускников вузов в сложившейся ситуации и продумать возможные меры поддержки.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.

- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.