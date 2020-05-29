РИАМО - 29 мая. В Талдомском городском округе завели уголовное дело по статье 125 УК РФ по факту оставления новорожденного ребенка между гаражами, сотрудники продолжают разыскивать мать малыша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Дубровка в Талдомском городском округе. Ребенка оставили среди гаражей в хозяйственной сумке.

«По факту обнаружения новорожденного ребенка в Талдомском районе дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Иванова.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, которые направлены на установление и розыск матери ребенка.

Ранее в дежурную часть полиции по Талдомскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя об оставленном в хозяйственной сумке ребенке. Младенца доставили в медицинское учреждение.