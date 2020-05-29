РИАМО - 29 мая. Глава дагестанского Дербента Хизри Абакаров выразил свою благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Хочу поблагодарить Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за его помощь Дербенту. Он сам предложил нашему городу руку помощи, попросил прислать список остро-необходимых вещей для борьбы с коронавирусом. Буквально за считанные часы после того, как мы отправили список, поступила информация, что груз уже отправляется в Дербент», - написал Абакаров в своем Instagram-аккаунте.

В Дербент из Подмосковья направили 1,2 тысячи защитных очков, 1 тысячу респираторов, 2 тысячи защитных многоразовых комбинезонов, а также 200 упаковок антибиотика азитромицин и 140 пульсоксиметров.

Абакаров поблагодарил Воробьева за такую своевременную помощь городу.

«От себя лично и от всех жителей Дербента, от лица медицинских работников Центральной городской больницы нашего города хочу сказать большое спасибо Андрею Юрьевичу за его готовность быть рядом в трудную минуту», - написал глава Дербента.

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29 МАЯ

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