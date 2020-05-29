РИАМО - 29 мая. Московская область второй месяц подряд входит в число лидеров еженедельного рейтинга регионов по эффективности борьбы с Covid-19, подготовленного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), с начала эпидемии власти Подмосковья выделили 27 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.
На данный момент регион занимает второе место по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья — увеличены объемы производства дезинфицирующих средств, медицинских масок и защитных экранов.
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что с начала распространения коронавируса в регионе заболели 9% работающих с Covid-19 врачей (около 2 тысяч человек). Ситуация со средствами индивидуальной защиты контролируется, обеспечивается как минимум месячный запас защитных костюмов, респираторов, очков и бахил.
Среди мер поддержки жителей – допвыплаты соцработникам, отмена взносов за капремонт до июля для жителей региона. Для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями установили выплату в 3 тысячи рублей. Помимо денежных выплат организована выдача продуктовых наборов для одиноких пожилых людей, многодетных семей и семей с грудными детьми.
В перевозке врачей сейчас задействовано свыше 300 автобусов «Мострансавто», впоследствии их число будет увеличено. Врачам предоставили бесплатное жилье в гостиницах, проезд. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ситуация в Подмосковье контролируется. Однако до полной победы над вирусом очень далеко, расслабляться рано.
Всего в Московской области зафиксировано 37503 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались за все время 400 заболевших. Выздоровели и выписались 7333 человека. 28 мая Воробьев подписал постановление, смягчающее режим ограничений.
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Текстовая трансляция
29 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.
- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.
- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.
- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.
- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.
- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.
- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.
- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».
- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.
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