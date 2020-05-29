РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. Жительница села Марфино городского округа Мытищи попросила устранить подтопления, образовавшиеся на территории частного дома, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местная жительница написала жалобу на портале с просьбой убрать подтопление на территории частного дома по улице Ильинская в селе Марфино.

«Дом частный. От дороги не было никакого водоотвода. К моему огромному горю мой супруг скончался в больнице 11 мая. Теперь я и мои 6 детей, оставшиеся без кормильца, вынуждены бороться с этой проблемой. Недавно приезжали из Лобни люди, сказали, что они из «Добродела». Они совершенно безобразно наспех вырыли небольшую канаву, которая не только не решила проблему, а наоборот, очень сильно ее усугубила. Получилось так, что теперь вся окрестная вода стала стекаться к нам. Затопило не только прилежащую территорию, но и наш жилой дом», - отметила жительница.

Сообщению о проблеме назначили категорию «Подтопление территорий общего пользования».

«Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение 8 рабочих дней специалисты проведут проверку с определением видов и сроков работ и сообщат о результатах», - отмечается в материале.