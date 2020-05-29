РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. В микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи из-за сильного ливня возникло подтопление во дворе одного из домов, местная жительница написала обращение с просьбой ликвидировать проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона 1 Мая написала на портал жалобу о подтоплении территории после ливня у дома №7. Она отметила, что напротив подъездов №№1, 2 и 3 асфальт полностью ушел под воду и скоро зальет тротуарную дорожку, из-за чего невозможно выйти с ребенком или в магазин, а в зоне парковки сплошная грязь и вода на пол колеса. Данная проблема появляется каждый раз после дождя.

«Сообщению о проблеме назначена категория «Подтопление территорий общего пользования». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение 8 рабочих дней специалисты проведут проверку с определением видов и сроков работ и сообщат о ее результатах», - говорится в сообщении.

В пятницу в Подмосковье прошел сильный ливень. Синоптики прогнозируют, что непогода продержится весь день.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.