РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске на коронавирусную инфекцию протестировали более 3 тысяч сотрудников работающих промышленных предприятий, это составляет более 15%, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

«На территории Подольска из 170 предприятий выбрали 67 со среднесписочной численностью более 100 человек. Эти предприятия должны дополнительно проводить тестирование на коронавирусную инфекцию своих сотрудников. До 31 мая должно быть протестировано 10% сотрудников, которые сейчас там трудятся, и в течение июня еще два раза по 10%. Итого проверят 30% сотрудников. На сегодняшний день у нас из 28 тысяч человек проверили более 3 тысяч сотрудников. Это составляет более 15%», - сказал Шляхтин.

По его словам, это говорит о том, что есть сознательные предприятия, которые проводят тестирование с запасом. Власти Подольска ситуацию с тестированием отслеживают. Все требования по соблюдению санитарного законодательства должны быть выполнены, это обязательное условие работы промышленных предприятий.

«У нас около 10 предприятий пока не тестируют своих сотрудников, часть из них в стадии заключения договоров на эту услугу. Цены компаний на тестирование составляют от 1600 до 3000 рублей за одного человека, поэтому они ищут оптимальный вариант. Предприятие определяет самостоятельно, кого тестировать, а также на что - наличие вируса или антител к нему», - заключил Шляхтин.

Текстовая трансляция

29 МАЯ

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