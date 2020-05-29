РИАМО - 29 мая. Проект «Корзинка РИАМО» и сеть книжных магазинов «Читай-город» представляют новую серию совместного кулинарного марафона.

Следующий рецепт, который представят читателям сайта «Корзинка РИАМО» в рамках кулинарного марафона, взят из грузинской кухни.

На этот раз читатели научатся готовить любимое многими блюдо – сациви. Мастер-класс по приготовлению настоящего грузинского сациви покажет автор девяти кулинарных книг, известный блогер Настя Понедельник. Видео выйдет на сайте «Корзинки» 1 июня.

Больше разнообразных рецептов от Насти Понедельник можно найти в книге «Праздник всем!».

Кулинарный марафон – совместный проект «Корзинки РИАМО» и сети книжных магазинов «Читай-город». В рамках спецпроекта известные фуд-блогеры и авторы популярнейших книг по кулинарии, а также кондитеры, рестораторы и специалисты в области здорового питания делятся кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг.

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.

«Корзинка» - проект Регионального информационного агентства Московской области для грамотных потребителей. Кулинарный марафон проводится совместно с сетью современных универсальных книжных магазинов «Читай-город», работающих по всей России.