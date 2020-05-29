РИАМО - 29 мая. В поселке Развилка Ленинского округа достроили два корпуса детского сада, они уже получили заключения о вводе в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Здания вместят по 120 детей. Они построены по современному проекту, предусмотрено все, что необходимо для полноценного развития дошкольников — музыкальные комнаты, спортзалы, игровые площадки, кабинеты логопедов и психологов, помещения для дополнительных занятий.

«Как только закончится действие противовирусных мер, детские сады откроют свои двери», - рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

В двух корпусах разместятся 10 групп, в том числе ясельные. Не менее важным является и удобное расположение - они находятся в шаговой доступности от крупного жилого комплекса «Римский квартал».

«Как только закончится действие противовирусных мер, детские сады откроют свои двери», - написал на своей странице в социальных сетях глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

В 2020 году в Ленинском округе планируется построить четыре детских сада, таким образом будет создано 755 новых мест. Новые детсады появятся в Видном, а также в жилом комплексе «Пригород Лесное».