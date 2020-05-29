РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске проверили 170 промышленных предприятий на соблюдение санитарного законодательства в условиях коронавирусной инфекции, незначительные замечания получили только 11 из них, к остальным замечаний нет, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

В пятницу прошла очередная проверка соблюдения правил безопасности на промышленных предприятиях Подольска. Выяснилось, что на предприятии «Физприбор» соблюдаются все необходимые меры. Есть стюарты, которые следят за предписанием всех необходимых требований.

«На территории Подольска власти города выбрали 170 промышленных предприятий с численностью сотрудников более 130 человек, руководство которых заявило о том, что они работают. Практически все уже проверили на соблюдение требований санитарного законодательства. Из них 21 предприятие проверили представители инвестиций, промышленности и науки Московской области, замечаний не было. В том числе такие крупные предприятия, как ПАО «ЗиО-Подольск», «ЗиО-Здоровье». Власти округа проверили 149 предприятий, из них у 138 замечаний нет. У остальных 11 есть незначительные замечания - например, не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции», - сказал Шляхтин.

По его словам, на всех предприятиях соблюдается масочный режим, проводят дезинфекцию, поменяли условия питания.