РИАМО - 29 мая. Каждый день на канале Московского Губернского театра на YouTube выходят новые программы, на канале пройдет трехдневный онлайн-марафон ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Ежедневно в эфир на канале театра в YouTube и в социальных сетях театра выходят новые программы, в настоящий момент в нашем репертуаре 10 онлайн проектов. На этой неделе мы запускаем еще один онлайн проект - «Детское время», - говорится в сообщении

«Детское время» - это познавательная программа, включающая и чтение детской литературы, и диалоги с детьми, и образовательную рубрику.

Ко Дню защиты детей театр запустит трехдневный онлайн-марафон. С 30 мая по 1 июня программа будет посвящена детям.

30 мая серию программ для детей начнет «Карантинное чтиво». Программа посвящена итальянскому писателю, автору приключений Чиполлино, - Джанни Родари, который в этом году отметит столетний юбилей. В основе выпуска – цикл «Сказки по телефону», которые будут интересны не только детям, но и родителям.

Два выпуска программы «Детское время» будут в эфире 31 мая. В них произведения для детей прочтут Галина Бокашевская, Антон и Елена Хабаровы вместе с дочерью Алиной. Традиционный воскресный выпуск новостей MGT news тоже полностью будет посвящен детской теме.

Утром 1 июня детей и родителей ждет спецвыпуск программы «МГТ-мастерские». В проекте «СтихоМания» артисты во главе с худруком театра Сергеем Безруковым прочтут стихи для детей, в программе - Корней Чуковский, Даниил Хармс, Марина Цветаева, Олег Григорьев, Елена Благинина, Эмма Мошковская. Завершит марафон музыкальный подарок от Губернаторского оркестра в программе MGT music.

«Губернский театр и МГТ ТВ запускает трехдневный онлайн марафон для детей! С 30 мая по 1 июня мы посвятим почти все наши он-лайн мероприятия юным зрителям. Этой весной нам всем пришлось непросто, но, пожалуй, тяжелее всего усидеть дома именно детям. Будем только рады, если поможем детям и родителям провести это время с пользой и открыть для себя что-то новое», - отметил Безруков.

Он уточнил, что театр с 17 октября по 8 ноября в третий раз проведет Международный большой детский фестиваль, над программой которого продолжается работа и сейчас, во время карантина.

«Это мультижанровый фестиваль: на нем представлен не только театр, но и лучшие кино- и анимационные фильмы, кукольные спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу. В афише фестиваля представлено лучшее, что сделано для детей в течение предыдущих полутора лет», - добавил худрук театра.

Афиша театра с 30 мая по 7 июня:

30 мая, суббота:

Пресс-служба Московского Губернского театра

15.00 Карантинное чтиво. К 100-летию Джанни Родари. «Сказки по телефону».

20.00 Песни у костра. Александр Тютин.

31 мая, воскресенье:

12.00 «Детское время». Читаем с семьей Хабаровых. С.Козлов «Мы будем приходить и дышать».

15.00 «Детское время» с Галиной Бокашевской. К,Чуковский «Мойдодыр».

21.00 MGT KIDSnews.

1 июня, понедельник:

12.00 МГТ-мастерские – детям.

15.00 СтихоМания – детям. Участвуют Сергей Безруков и актеры МГТ.

20.00 MGT music – детям.

2 июня, вторник:

20.00 СтихоМания. Читает Антон Соколов.

3 июня, среда:

20.00 Свободный формат. Галина Бокашевская.

4 июня, четверг:

19.00 Губернские дома. Елена Киркова и Евгений Гомоной.

5 июня, пятница:

19.00 Байки из карантина.

6 июня, суббота:

15.00 Карантинное чтиво. К 100-летию Рэя Брэдбери.

20.00 Песни у костра. Михаил Шилов.

7 июня, воскресенье:

12.00 «Детское время».

21.00 MGT Guide. Конкистадор.