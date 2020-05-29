РИАМО - 29 мая. На территории Подмосковья с 3 июня возобновят работу парикмахерские, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. Но опять же будет новый стандарт: и хозяин заведения, и клиент должны его соблюдать. Ты должен быть в маске, должно быть стекло парикмахера. Сейчас эти стандарты будут разработаны. Со среды мы хотим открыть парикмахерские, так как мастера ездят по домам, и это превращается в подпольный бизнес», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что жители просят как можно быстрее открыть парикмахерские.

«Соблюдение всех мер предосторожности даст нам (возможность - ред.) открыть следующую сферу услуг», - добавил губернатор.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.

- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.