РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. В бюджете подмосковного Красногорска заложили средства на строительство школы на 825 мест в жилом комплексе «Опалиха О2», сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«Мы получаем много вопросов от жителей ЖК «Опалиха О3» о строительстве школы на 825 мест. Сообщаю главное: по муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на школу в Опалихе О3 в бюджете предусмотрены средства на 2020 и 2021 годы», - написала Хаймурзина.

Она добавила, что в связи с пандемией COVID-19 подрядчики не уложились в первоначальные сроки, но планируется наверстать это время.

«Мы тоже очень хотим достроить эту школу и открыть ее в 2021 году и работаем над этим», - заключила глава муниципалитета.