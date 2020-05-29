РИАМО - 29 мая. На улицах, в парках, скверах и дворах подмосковного Реутова летом высадят более 70 тысяч однолетних цветов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В Реутове летом 2020 года будет высажено порядка 70 тысяч цветов-однолетников, в числе которых полюбившиеся жителями бегонии, бархатцы, цинерарии. Данные виды растений неприхотливы, будут цвести и радовать горожан до первых заморозков», - говорится в сообщении.

Кроме того, в муниципалитете традиционно проведут работы по вертикальному озеленению: около 300 цветов специалисты высадят в горшки, которые затем разместят в конструкции с кашпо.

«Чтобы начать высадку однолетних цветов, нужны соответствующие погодные условия. Ночные температуры минимум неделю должны быть выше 10 градусов. Если мы не сможем соблюсти эту технологию, растения погибнут», - отметила инженер-озеленитель МБУ «Городское хозяйство и благоустройство» Любовь Серая.

Весенние посадки кустарников и деревьев в рамках проекта «Зеленый каркас» уже практически завершены. Программа по масштабному озеленению и благоустройству города будет создавать типовое озеленение на улицах, в парках и скверах, а также во дворах многоквартирных домов.