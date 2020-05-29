РИАМО - 29 мая. Житель подмосковного Талдомского округа обнаружил новорожденного среди гаражей, ребенка госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в пятницу. Нашедший ребенка мужчина обратился в дежурную часть.

«Между гаражами вблизи деревни Дубровки он обнаружил новорожденного мальчика», - сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, младенца доставили в медицинское учреждение. Полиция разыскивает мать ребенка.