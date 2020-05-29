РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске в промзоне Северная в месте выезда с Цементного проезда на проспект Юных Ленинцев из-за сильного ливня образовалась огромная лужа, которая затрудняет проезд машин, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я проезжал около 14:00 в промзоне Северная, в месте выезда с Цементного проезда на проспект Юных Ленинцев из-за сильного ливня образовалась огромная лужа, которая затрудняет проезд машин», - сказал свидетель.

По информации сотрудника пресс-службы администрации округа, дорога, на которой скопилась вода, муниципальная.

«Водопропускная труба не справляется с потоком воды. В настоящее время на место выехали дорожные службы для организации дополнительного водоотвода», - сказал сотрудник.