РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. В подмосковной Балашихе подготовят 9 мест для летнего отдыха у воды без купания, говорится в постановлении, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Постановление было подписано 28 мая в соответствии с постановлением от 18 марта 2020 года №180-ПА «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением выполнения мероприятий по организации летнего массового отдыха и охраны жизни людей у водоемов Балашихи в 2020 году.

«Определить местоположение зон летнего массового отдыха людей у водоемов городского округа Балашиха без купания. Утвердить план мероприятий по их подготовке в 2020 году», – говорится в тексте документа.

Специальные места для отдыха будут располагаться на девяти береговых зонах: озере Аниськино и Бабошкино в микрорайоне Балашиха-3, на правом берегу реки Пехорка (Фабричный пруд) со стороны улиц Солнечная рядом с водно-спасательным постом, и Московского бульвара, ее левом берегу со стороны улицы Заречная, 11, на набережной в центральном парке «Пехорка», на озере в микрорайоне Заря, у Тарелочкиного пруда в микрорайоне Салтыковка и у Карьерного пруда в микрорайоне Федурново.

Согласно документу, не позднее 10 дней до снятия ограничений на организацию отдыха граждан, вызванных распространением коронавирусной инфекции, будут проведены мероприятия по подготовке зон летнего отдыха у водоемов: территории очистят от мусора, обработают от клещей, проведут водолазное обследование и очистку дна водоемов, а также ремонт и покраску малых архитектурных форм.

На водоемах в округе будет запрещено использование водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах.

«Комиссии по приемке зон летнего массового отдыха людей водоемов городского округа Балашиха, не позднее 5 дней до снятия ограничений на организацию отдыха граждан, вызванных распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с постановлением администрации Балашихи от 18.03.2020 №180-ПА провести проверку готовности зон летнего отдыха к началу летнего сезона», - отмечается в документе.