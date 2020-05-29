РИАМО - 29 мая. Сотрудники полиции Одинцовского городского округа начали проверку по сообщениям об осквернении Вечного огня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«По информации и фотоматериалам, размещенным в одной из социальных сетей с надписью: «Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцове», сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного инцидента, а также граждан, причастных к совершению акта вандализма.