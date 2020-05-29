РИАМО - 29 мая. Сильный дождь, обрушившийся на столицу в пятницу днем, не повлиял на работу транспортного комплекса Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Наземный транспорт, метрополитен и пригородные электрички работают в обычном режиме.

«Перед выходом на рейс автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи проходят технический осмотр. Специалисты круглосуточно следят за состоянием всех объектов инфраструктуры. Обильные осадки в городе не влияют на работу Московского метрополитена. Все станции мосметро работают штатно, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Кроме того, электрички, несмотря на непогоду, также курсируют в штатном режиме.

За дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД. В городе работают экипажи дорожного патруля, которые при необходимости оказывают автомобилистам помощь.

Пассажиров просят быть внимательными и осторожными, а водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров, так как в такую погоду ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь.