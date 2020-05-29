РИАМО - 29 мая. Сильный дождь, обрушившийся на столицу в пятницу днем, не повлиял на работу транспортного комплекса Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Наземный транспорт, метрополитен и пригородные электрички работают в обычном режиме.
Кроме того, электрички, несмотря на непогоду, также курсируют в штатном режиме.
За дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД. В городе работают экипажи дорожного патруля, которые при необходимости оказывают автомобилистам помощь.
Пассажиров просят быть внимательными и осторожными, а водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров, так как в такую погоду ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии