РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Жителям подмосковного Красногорска сделают перерасчет за электроэнергию после окончания ограничительных мер по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

Министерство энергетики Московской области информирует жителей Красногорского городского округа, что ситуация, связанная с ошибками и некорректными начислениями за электроэнергию из-за перехода к новому гарантирующему поставщику ресурса, находится на контроле у ведомства.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства, всем без исключения жителям Красногорска, где есть ошибки в начислениях будет произведена выверка и сделан пересчет за электроэнергию после окончания ограничительных мер, связанных со снижением распространения коронавируса», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он пояснил, что необходимо дождаться открытия офиса гарантирующего поставщика, после чего все заинтересованные граждане смогут лично прийти для сверки показаний приборов учета и написать заявление на перерасчет, а также перепрограммировать счетчик.

«Со дня перепрограммирования прибора учета потребители перейдут на способ оплаты за фактически потребленную электроэнергию. Пени не будут начислены до конца 2020 года», - добавил Самарин.

Оплату за потребляемую электрическую энергию с 01.04.2020 нужно вносить в адрес ПАО «МОЭСК». Потребителям электрической энергии необходимо до 31 мая 2020 года передать показания приборов учета, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию, в адрес гарантирующего поставщика ПАО «МОЭСК».

ПАО «МОЭСК» и администрация городского округа обеспечили оперативное информирование потребителей, в том числе и о порядке действий: схема оплаты электрической энергии, реквизиты и офисы компаний. Сейчас жители могут получить консультацию удаленно по телефону горячей линии: 8(495)563-79-32.

«Министерство энергетики Московской области, в целях недопущения сбоев в энергоснабжении потребителей г.о.Красногорск, обеспечивает взаимодействие компаний - ПАО «МОЭСК», АО «Красногорскэнергосбыт» и администрации горокруга Красногорск как гаранта по организации в границах городского округа электроснабжения населения», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

29 МАЯ

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