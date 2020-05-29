РИАМО - 29 мая. В Москве зафиксировали большой спрос на ИФА-тестирование, которое позволяет выявить антитела к коронавирусу, электронная запись на сдачу крови на этот анализ уже полностью расписана на две недели вперед, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день мы открыли 30 точек в городских поликлиниках, их мощность - 5 тысяч тестов в день. Со среды электронная очередь заработала, мы видим большой спрос у москвичей, на две недели практически расписаны все слоты. В зависимости от того, как мы будем повышать производительность труда, постараемся открывать еще новые дополнительные слоты», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что результаты ИФА-тестирования появляются в электронной карте москвича в течение трех суток.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают каждый день с 08:00 до 20:00. На тестирование можно записаться на портале mos.ru. Никакой специальной подготовки к обследованию не нужно. С собой нужно только взять полис ОМС и паспорт.

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29 МАЯ

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