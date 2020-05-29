РИАМО - 29 мая. Подъезд недооценивают с точки зрения опасности заражения коронавирусом, риск получить инфекцию там достаточно большой, сообщил первый зампред комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Он считает, что надевать средства индивидуальной защиты нужно сразу, как только выходишь из дома, чтобы защитить себя.

«Чтобы максимально обезопасить себя от заражения, надо уже быть в маске и перчатках, когда выходите из своей квартиры на лестничную площадку. Подъезд — это ведь тоже общественное место!» - сказал Онищенко в интервью Парламентской газете.

По его мнению, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения опасности заражения коронавирусом. Вирус там может сохраняться достаточно долго. Также там много поверхностей, которых касается каждый житель, - перила, и кнопки лифта, домофона. А на лестничной площадке сложно разойтись с соседом.

Онищенко советует не имитировать ношение маски, а реально с помощью нее защищать себя. Для этого маски стоит менять шесть раз в день.

Многоразовые маски он тоже посоветовал менять шесть раз в день. По его мнению, лучше, чтоб они были из плотного хлопка, который «дышат». Плюс таких масок в том, что в конце дня их можно просто постирать и обработать утюгом.

Также Онищенко отметил, что летом возможно носить маски нужно будет реже, так ультрафиолет разрушает вирус, который может находиться в воздухе рядом с инфицированным человеком.

В России число случаев инфицирования коронавирусом достигло 387 623. Жертвами пандемии стали 4374 пациента. Победили болезнь 159 257 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.