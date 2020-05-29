РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. В связи с тяжелой экономической ситуацией из-за коронавируса, наряду с федеральными и региональными мерами, в городском округе Мытищи разработан свой комплекс поддержки предпринимателей, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Арендаторам объектов недвижимости предоставляется следующая поддержка: освобождение от уплаты арендных платежей за период апрель - июнь 2020 года для арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение о введении режима повышенной готовности, осуществляющих основной вид деятельности, указанный в общероссийском и областном перечнях», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

⠀

Он отметил, что также будет уменьшен размера арендных платежей на 50% от размера арендной платы за период фактического неосуществления арендатором деятельности, в том числе с учетом нерабочих дней, установленных указами президента РФ о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией, для арендаторов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной вид деятельности, указанный в общероссийском и областном перечнях.

⠀

«Также для арендаторов предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей за период апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021, для арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение о введении режима повышенной готовности», - отметил Азаров.

⠀

Он добавил, что для арендаторов возможна отсрочка уплаты арендных платежей за период с 1 марта 2020 по 1 октября 2020 для арендаторов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной вид деятельности, указанный в общероссийском и областном перечнях.

⠀

«Форма заявления размещена на сайте администрации в разделе «Постановления», 1583 от 25 мая 2020. Если есть вопросы, звоните: Единый call-центр для предпринимателей Подмосковья - 0150, 0150@mosreg.ru. Торгово-промышленная палата Московской области - 8(495)981-53-07, info@tppmo.ru, https://mosobl.tpprf.ru. Мытищинская торгово-промышленная палата: 8(495)510-31-34, info@mytischi.tpprf.ru, www.mytischi.tpprf.ru», - отметил глава округа.