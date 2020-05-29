РИАМО - 29 мая. Московские бригады медиков направлены в шесть регионов РФ для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По поручению президента и мэра Москвы уже направили такие мультидисциплинарные бригады в шесть регионов. Они уже добрались и на самом деле приступили к работе», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в регионы были направлены инфекционисты, пульмонологи, рентгенологи, а также врачи реанимационных отделений.

Ракова уточнила, что медицинские бригады взяли с собой средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и оборудование.

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29 МАЯ

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