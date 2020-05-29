РИАМО - 29 мая. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проинспектировал состояние территорий в населенных пунктах Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Карту маршрута построили, исходя из красных зон обращений граждан, поступающих через Центр управления регионом. В ходе инспекционного объезда проверили территории в Одинцове (Трехгорка), рабочем поселке Большие Вяземы (Городок 17), Голицыне, Звенигороде.

«Всего в процессе объезда выявлено три несанкционированные свалки и навалы мусора общим объемом более 220 кубометров. Все нарушения с конкретными сроками их устранения внесены в протокол объезда и взяты на контроль территориальным отделом ведомства», - прокомментировал результаты инспекционного объезда начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Объезд начался в Одинцове. На улице Чистяковой выявили два нарушения - отсутствие и ненадлежащее состояния ограждений строительных объектов.

У дома 78 на той же улице инспекция выявила открытую для посещения детскую игровую площадку. На данный момент консервация площадки восстановлена. Всего с начала режима самоизоляции в Одинцовском городском округе Госадмтехнадзором было зафиксировано более 20 случаев обрыва сигнальных лент на детских игровых площадках.

На улице Чистяковой напротив дома 67 микрорайона Новая Трехгорка инспекторы зафиксировали 200-кубометровую свалку строительного мусора.

В рабочем поселке Большие Вяземы основной проблемой в данный период времени является несвоевременный покос травы во внутридворовых территориях.

Во внутриквартальном проезде в Городке 17 рабочего поселка зафиксированы несанкционированную свалку строительного мусора.

Еще одним пунктом протокола инспекции в Больших Вяземах стали не вывезенные крупногабаритные отходы, складируемые около контейнерных площадок, а также случаи не убранного после забора отходов с контейнерных площадок рассыпавшегося мусора.

В Голицыне (улица Советская около дома 52 корпус 8) инспекцией вновь зафиксированы случаи обрыва сигнальных лент на детских игровых площадках. На данный момент консервация площадок восстановлена.

Заключительной точкой маршрута стал Звенигород. Здесь в микрорайоне Восточный инспекция выявила восьмикубометровую свалку крупногабаритного мусора.