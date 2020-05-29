РИАМО – 29 мая. Депутата Московской городской думы, члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали в столице в ходе пикета в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, накануне в Москве прошла серия аналогичных пикетов, сообщает ТАСС.

«Митрохин вышел к зданию главка столичной полиции на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Вероятно, его доставят в ОМВД Тверского района Москвы», – сказал источник в правоохранительных органах.

В столице 28 мая прошла серия пикетов в поддержку журналиста Азара, арестованного на 15 суток за участие в акции в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Ранее СМИ сообщили, что главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны у здания главного управления МВД по Москве за одиночные пикеты. На них составили протоколы об административном правонарушении. Азар был арестован на 15 суток за участие в пикете.