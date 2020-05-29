«В районе Владыкинского проезда вышла Лихоборка. Она протекает в парковой зоне и в результате сильного дождя она вышла из берегов. Там с утра работает бригада Мосводостока. Они прочистили коллекторную решетку. Сейчас речка входит под коллектор. Уровень воды в настоящий момент понизился», - сказал собеседник агентства.