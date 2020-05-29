РИАМО - 29 мая. Правый приток реки Яузы — речка Лихоборка — из-за сильного ливня вышла из берегов, на месте работают сотрудники Мосводостока, которым удалось добиться понижения уровня воды, сообщил РИАМО представитель пресс-службы префектуры Северо-Восточного административного округа.
«В районе Владыкинского проезда вышла Лихоборка. Она протекает в парковой зоне и в результате сильного дождя она вышла из берегов. Там с утра работает бригада Мосводостока. Они прочистили коллекторную решетку. Сейчас речка входит под коллектор. Уровень воды в настоящий момент понизился», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что бригада Мосводостока продолжит дежурить в этом районе до вечера. Сотрудники будут контролировать ситуацию.
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