РИАМО - 29 мая. Столичные мечети начнут открыть для верующих с 1 июня в соответствии рекомендациями, которые Роспотребнадзор направил Духовному управлению мусульман (ДУМ), сообщает ТАСС.

«Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора», - сказал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Духовное управление мусульман уже получило документ с рекомендациями по работе в новых условиях.

Ранее ДУМ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Молитвы проходили в режиме онлайн.

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29 МАЯ

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