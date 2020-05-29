РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска из-за сильного ливня возникли два подтопления, одно из них уже ликвидировали, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков.

«В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска из-за ливня образовались два сильных подтопления. Одно на улице Театральная на дворовой территории дома №5, которая находится в низине. Вся вода с Театральной льется в этот двор. Сегодня приняли меры - прокопали глубокую траншею, сделали разрыв в бордюрном камне и отвели около 70% воды. Завтра (30 мая - ред.) Подольский комбинат благоустройства проведет работы по обустройству искусственной неровности, которая направит воду в ливневую канализацию и не даст ей спускаться во двор», - сказал Ермаков.

По его словам, также серьезное подтопление возникло на Февральской улице в районе магазина «Охотник». В пятницу сотрудники МУП «Водоканал» поедут туда откачивать воду помпой. В понедельник Климовский специализированный патронный завод совместно с арендаторами помогут врезаться в уже имеющуюся на их территории ливневку, чтобы кардинально решить вопрос с подтоплениями во время сильных дождей.

Также всегда были проблемы с подтоплениями на пересечении улиц Театральная и Западная возле Сбербанка, но в настоящее время там нет скопления воды. Сотрудники теротдела продолжают мониторить территорию.