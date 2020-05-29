На улице Богданова произошел конфликт между гражданами. В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов.
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На улице Богданова произошел конфликт между гражданами. В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов.
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