РИАМО - 29 мая. Свыше месячной нормы осадков может выпасть в Подмосковье и столице за оставшиеся три дня весны, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Последние дни мая отличатся в Москве и области обилием дождей, этот период будет самым «мокрым» финишем сезона за 70 лет. Причиной ненастья останутся южные циклоны со сложной системой фронтов», - говорится в сообщении.

За последние дни весны в регионе может выпасть свыше месячной нормы осадков. По статистике, сумма осадков за последние три дня мая превышает 20 миллиметров только один раз в 12 лет.

Самое мокрое окончание весны в мегаполисе было в 2001 году, тогда выпало 43,3 миллиметра осадков. В тот год только за 30 мая во Внукове зафиксировали 56 миллиметров осадков, в подмосковном Павловском Посаде - тоже 56 миллиметров.

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