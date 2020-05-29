РИАМО - 29 мая. В период пандемии Covid-19 волонтеры городского штаба Реутова продолжают оказывать поддержку нуждающимся жителям, развозят продукты, средства индивидуальной защиты и помогают с покупками всем, кто находится в группе риска, говорится в сообщении пресс-службы главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове волонтерской деятельностью занимаются 85 человек. Они доставляют товары первой необходимости и медикаменты тем, кому в режиме самоизоляции нельзя покидать свои дома. Добровольцы развозят продуктовые наборы пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, звонят одиноким людям и предлагают свою помощь, выполняют поручения по оплате жилищно-коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

Волонтеры городского штаба постоянно взаимодействуют со специалистами реутовского управления социальной защиты населения. Добровольцы оказывают помощь в доставке продуктовых наборов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям. С начала периода самоизоляции жителям городского округа передали почти 3 тысячи коробок с товарами первой необходимости.

«От лица волонтеров Реутова хочу выразить благодарность Андрею Юрьевичу Воробьеву за введение паспортов для активистов. Этот документ позволяет нам передвигаться на общественном транспорте бесплатно. Кроме того, мы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами. Наши волонтеры регулярно проходят тестирование на коронавирус», - сказал руководитель реутовского отделения «Молодая Гвардия Единой России» Ильнур Сафин.

Добровольцы также раздали более 4 тысяч средств индивидуальной защиты в местах наибольшего скопления граждан: у метро «Новокосино», железнодорожной станции, городских переходов и торговых центров. В день 75-летия Победы они доставили более трех тысяч масок ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и помогали в раздаче 7 тысяч масок жителям старше 65 лет в центрах «Активное долголетие».

В рамках акции «Спасибо врачам» активисты реутовского отделения МГЕР собрали более 16 тысяч чайных наборов для медицинских работников Подмосковья, которые в круглосуточном режиме борются за жизнь и здоровье пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.

Накануне в ходе прямого эфира на телеканале «360» Воробьев поблагодарил всех волонтеров, принявших активное участие в поддержке социально незащищенных слоев населения и в оказании помощи гражданам, находящихся в группе риска.