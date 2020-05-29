РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске 32-летний мотоциклист не справился с управлением во время проливного дождя и разбился насмерть, сообщил «РИАМО в Подольске» в пятницу сотрудник правоохранительных органов.

«В пятницу в 07:25 на 38-м километре автодороги «Крым» 32-летний водитель мотоцикла Victoria, двигаясь во время ливня в направлении Москвы, не справился с управлением и опрокинулся», - сказал собеседник портала.

По его словам, в результате полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.