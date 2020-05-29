РИАМО - 29 мая. На улице Богданова в Москве конфликт между гражданами закончился стрельбой, информация о пострадавших не поступала, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«По предварительной информации, на улице Богданова произошел конфликт между гражданами. В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия. В настоящее время в полицию информация о пострадавших не поступала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работает следственная оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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