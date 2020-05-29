РИАМО - 29 мая. После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Режим самоизоляции в Москве действует до 14 июня. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.

«Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим (прогулок – ред.) будет действовать в течение двух недель, и если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, то можно принимать последующие меры по ослаблению режима», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что важно не допустить скоплений большого числа людей на общественных территориях. Именно поэтому был разработан график прогулок для жителей каждого дома.

«Конечно, такой режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. <…> Но вы прекрасно понимаете, как выглядит Москва, улицы Москвы, парки Москвы в обычный летний погожий день - просто наполняются людьми», - добавила Ракова.

Согласно установленным правилам, во время прогулки можно отдаляться от дома на два километра, при этом запрещается пользоваться беседками, детскими и спортивными площадками. Находиться на улице необходимо в защитной маске.

Гулять и заниматься спортом в Москве разрешается с соблюдением социальной дистанции. На прогулку нужно взять паспорт и подтверждение проживания в столице.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.