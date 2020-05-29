РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Специалисты транспортного предприятия «МАП №1 Автоколонна 1787» филиал АО «Мострансавто» приступили к ремонту машин скорой помощи, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Комплексный ремонт машин скорой медицинской помощи начали выполнять специалисты транспортного предприятия «МАП №1 Автоколонна 1787» Филиал АО «Мострансавто» горокруга Люберцы. Работы проводятся в рамках поддержки Московской областной станции скорой медицинской помощи в период пандемии коронавируса», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что ремонт автомобилей стал необходимой и своевременной помощью медикам.

«Квалификация специалистов транспортного предприятия позволяет выполнить комплекс услуг в сжатые сроки с учетом повышенных требований, вызванных пандемией. Сейчас на ремонте находятся две машины, одна из них скоро выйдет на линию», - заключил Ружицкий.