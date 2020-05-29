РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. В подмосковных Люберцах устраняют последствия сильного дождя на улице Кирова, сообщил «РИАМО в Люберцах» в пятницу сотрудник пресс-службы администрации округа.

В пятницу в Подмосковье прошел сильный ливень. Синоптики прогнозируют, что непогода продержится весь день.

«Из-за сильного ливня образовалось подтопление на улице Кирова. Сейчас его устраняет бригада Люберецкого водоканала», - сказал собеседник портала.

Он отметил, что работы по ликвидации последствий подтопления завершат в течение двух часов.