РИАМО - 29 мая. В пожарах, произошедших в столице в 2020 году, не погиб ни один ребенок, такого результата удалось достичь в результате совместной работы с органами исполнительной власти, сообщил РИАМО сообщил журналистам замначальника главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров.

«На данный момент в 2020 году, в том числе благодаря предпринимаемым совместно с органами исполнительной власти профилактическими мерами, гибели детей в городе Москве не допущено», - сказал Комаров.

Он добавил, что по-прежнему основными объектами, на которых регистрируется гибель детей, являются объекты жилого сектора, там регистрируется до 93% таких случаев. Основными причинами возникновения пожаров с пострадавшими несовершеннолетними являются неисправности электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.