РИАМО - 29 мая. С 1 июня в Москве заработают точки торговли непродовольственными товарами, а также торговые центры, при этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны, сообщает ТАСС.

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, на работу вернутся порядка 300 тысяч человек. Для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно будет оформлять цифровые пропуска. К пропускам надо привязать транспортные или социальные карты, либо номера личных автомобилей.

Ранее Москва начала постепенно возвращаться к нормальной жизни – заработали стройки и промышленные предприятия, с рядом ограничений вернулись к работе МФЦ и каршеринг. Также волонтерам разрешили навещать животных в зооприютах. При этом режим самоизоляции в городе продлен до 14 июня.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.