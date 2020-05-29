РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Государственный музей-заповедник Сергея Есенина смогут посетить онлайн жители Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове приглашает люберчан на виртуальную экскурсию. Они смогут увидеть усадьбу родителей поэта, церковь Казанской иконы Божией Матери, земскую школу, усадьбу Л.Н.Кашиной - «дом с мезонином» из поэмы «Анна Снегина», - говорится в сообщении.

Рязанское село Константиново – родина Сергея Есенина, природные красоты которого вдохновили поэта на создание знаменитых произведений. Экскурсия доступна по ссылке: http://museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/.