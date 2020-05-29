РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск Подольска изменилось расписание работы отдела ЗАГС, теперь он работает четыре дня в неделю, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует об изменении графика работы. С 1 июня в органе ЗАГС установлен следующий режим работы. Вторник, среда, пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; суббота - с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30; четверг – неприемный, санитарный день; воскресенье, понедельник - выходной день», - говорится в сообщении.

Также жителям напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в помещениях органов ЗАГС.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.