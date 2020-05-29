РИАМО – 29 мая. Правительство Московской области передало Дагестану лекарства для лечения коронавирусной инфекции и средства индивидуальной защиты - одноразовые костюмы, респираторы и очки, сообщает «360».

Запасов СИЗов на складах сети «Мособлмедсервис» хватит на два месяца, при этом часть комплектов направили Дагестан в качестве гуманитарной помощи.

«В настоящее время сложилась тяжелая ситуация в Республике Дагестан — обострение по коронавирусу. Подмосковное правительство окажет гуманитарную помощь. Переправка не ударит по региону», - сказал куратор склада Дмитрий Котькорло.

В частности, в Дербентскую центральную горбольницу направили 2 тысячи одноразовых костюмов, 1,2 тысячи пар очков, 1 тысячу масок, 200 упаковок лекарств, 140 пульсоксиметров. Этих запасов хватит на 3-4 недели.

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29 МАЯ

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