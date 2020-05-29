РИАМО - 29 мая. За полтора года пожарные извещатели, установленные в местах массового скопления детей и в квартирах многодетных семей, сработали 35 раз, своевременное предупреждение об опасности спасло почти 60 человек, сообщил журналистам замначальника столичного главка МЧС России - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Комаров.

Он уточнил, что в местах проживания многодетных семей в Москве вмонтировано 1,3 тысячи автономных пожарных извещателей.

«За последние полтора года сработало 35 таких извещателей, благодаря которым спасено 57 человек, в том числе 36 детей», - сказал Комаров.

Он подчеркнул, что такая статистика показывает высокую эффективность работы извещателей.