РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Холодное и горячее водоснабжение восстановили в четырех микрорайонах подмосковного Подольска после аварийного отключения водозаборного узла «Деснинский» МУП «Водоканал» и котельной ОАО «ПТЭК», сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в 9:50 из-за отключении секции шин по линии ПАО «МОЭСК» от подстанции 596 было отключено электроснабжение водозаборного узла «Деснинский» МУП «Водоканал». Из-за остановки водозаборного узла без холодного водоснабжения остались многоквартирные жилые дома микрорайонов Красная Горка«, Межшоссейный, 3-й и 4-й микрорайоны. Из-за падения давления холодной воды было приостановлено предоставление услуги ГВС от котельной ОАО «ПТЭК», а также в жилых домах с индивидуальными тепловыми пунктами.

«В 11:10 электроснабжение восстановлено. Водозаборный узел пущен в работу. В ближайшее время предоставление коммунальных услуг по вышеуказанным домам будет соответствовать нормативным», - говорится в сообщении.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.